Bakan Akar'dan Türk-Rus Ortak Merkezi açıklamaları

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki söylemin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkan Vekili Celal Koloğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan'dan oluşan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek ziyaretinde savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulundu. Dayanışma içinde olunmasının önemine değinen Bakan Akar, "İyi işlerde birbirimiz teşvik edecek, destekleyeceğiz. Elimizden gelen yardımı sağlayacağız. Amacımız, görevimiz bu, millet dediğimiz bu. İleri gidenler hep bu şekilde çalışanlardır" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir ayrımcılığın zafiyete neden olacağına vurgu yapan Bakan Akar, "Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmamamız, bu konularda dayanışmamızı her zamankinden daha fazla sürdürmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Görüşme sırasında savunma ve güvenlik konularından da bahseden Bakan Akar, Azerbaycan'ın hem sahada hem masada önemli bir başarı sağladığının altını çizdi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile video konferans yoluyla mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Yardımcımız bunun teknik detaylarını muhatabıyla görüşerek sonuçlandırdı. Mutabakat sağlandı. Bizim oradaki ortak gözlem merkezinin teşekkülü için yazılı olarak bir mani kalmadı. Şimdi oranın inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak. Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler. Bununla birlikte bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizle eğitim, tatbikat konusundaki çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah bu konularda elimizden gelen neyse kardeşlerimize yapacağız ve sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Biz kimseye muhtaç olmadan kendi harp araç ve silahlarımızı yerli ve milli olarak yapmaya çalışıyoruz”

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Bakan Akar, "Bunu sadece askeri fabrikalar yapacak gibi bir kayıt yok. Burada önemli olan Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının kara, deniz, hava harp araç ve gereçlerinin ve bunların mühimmatının bir bütün halinde ülkemiz tarafından karşılanması, yerli ve milli olarak karşılanmasıdır. Esas olan budur" şeklinde konuştu.

Bunun anlaşılmasının gerekliliğini belirten Bakan Akar, "Buradaki bir fabrikanın sermayesi, ekonomik durumu, ortakları bir tarafa bizim için bunun Türkiye'de üretilmesi esas. Artık dünyada hiçbir şekilde saf, sadece o ülkeye ait bir sermaye olur mu? Var mı böyle bir şey? Yok. Biz dışarıdan sermaye gelsin istemiyor muyuz? Dolayısıyla burada ABD'liler, Avrupalılar, Orta Doğu'dan Katar dahil herkes getiriyor. Biz kimseye muhtaç olmadan kendi harp araç ve silahlarımızı ve bunların mühimmatını yerli ve milli olarak burada yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Geçmişte Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların olmadığını, TSK'nın tank ve toplarının yabancı ülkelerde modernizasyonun yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, "Bunların ayrıntısının bilinmesi lazım. Ayrıca 'tank ve palet' değil, tank paleti fabrikası. Orada tank yapılmıyor, tank paleti yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat yaptığı teşebbüslerle tank yapar hale gelmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak çalışıyoruz. Biz de TSK olarak hiçbir şekilde hakkımızdan, hukukumuzdan vazgeçmeden, MSB olarak mülkiyetimizden vazgeçmeden, özel sektörle beraber çalışmanın gereği neyse ona göre mevcut hukuk sistemi içinde destek sağlıyoruz. Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Milli Savunma Bakanlığında da yeni bir yapıya gidildiğini aktaran Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Milli Savunma Bakanlığı ve bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri var. Bunlar ayrılmaz birer parça. Bakan ile Genelkurmay, Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları, ayrılık gayrılık yok. Biz çok şükür arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden omuz omuza tek yumruk halinde yapmamız gereken neyse onları yapıyoruz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için gayret gösteriyoruz. Buraya fitne, fesat bir takım söz, değerlendirmelerle ayrıştırıcı dil kullanmak gerçekten çok yanlış. Bu siyasetin üzerinde olması gereken bir konu. Bunlara girmemek, bunlardan medet ummamak, bir şey beklememek lazım. Bir bütün halinde anayasa çerçevesinde, Atatürkçü düşünce sistemi esasında, aklın ve bilimin ışığında, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sıralı komutanların emir ve komutasında milletinin emrinde, görevinin başında bir ordu var. Buna çalışıyoruz. Bunun neresi yanlış? Bizim burada yaptığımızın iyi anlaşılması, bu konudaki çalışmalarımızın iyi görülmesi lazım. Burada tamamen samimiyetle, ciddiyetle ülkemizin, milletimizin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde 83 milyon asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Bakan Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay ve Muhsin Dere de katıldı.

Mevlüt Hasgül