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Bakan Akar'dan Yunan gazetesine tepki

Bakan Akar'dan Yunan gazetesine tepki
Bakan Akar'dan Yunan gazetesine tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'da Demokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasına tepki göstererek, "Yunan makamlarınca gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da Demokratia Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaret ve küfür içeren bir manşet kullanmasıyla ilgili, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Akar, “Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlker Turak

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