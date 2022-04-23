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Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi
Bakan Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki yoğun mesaisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti.

Bakan Akar’ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki yoğun mesaisi - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti. Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti.

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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