Bakan Albayrak 25 milyar TL'lik yeni paketi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı duyuruda KOBİ Değer Kredisi-2'nin devreye alındığını açıkladı. KOBİ'leri destekleyen kredi paketinin ikincisinde bakanlığın 20 milyar TL'lik kefalet desteği ile toplamda 25 milyar TL'lik kredi hacmi oluşturuldu. Paket, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL'ye kadar ciroya sahip bütün KOBİ'lere açık olacak. Söz konusu paketle şartlara uygun KOBİ'lere azami 1,5 milyon TL kredi desteği verilecek.

Açıklanan pakette krediler 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeli olacak. Ayrıca aylık faiz oranı yüzde 1,54, yıllık faiz oranı ise yüzde 18,48 olarak belirlendi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi-2 hakkında bilgilendirme yaptı.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketi temel özellikleri:

Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek.

Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak.

Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi.

Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacak.

Katılan bankalar şöyle sıralandı;

TC Ziraat Bankası

T. İş Bankası

T. Garanti Bankası

Akbank

Yapı ve Kredi Bankası

T. Halk Bankası

T. Vakıflar Bankası

QNB Finansbank

Denizbank

Türk Ekonomi Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

ING Bank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Şekerbank

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Ali Canberk Özbuğutu

