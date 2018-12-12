Bakan Albayrak: Daha yeni başladık, yüzde 6 düşecek

Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi Inter Continental İstanbul'da başladı. Türkiye'den ve yurt dışından ekonominin önde gelen isimlerinin katıldığı etkinlikte ekonomideki gelişmeler ve dönüşümler konuşulurken, açılış konuşmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Artık iyi oynama değil gol atma dönemi” dedi.

Bakan Albayrak, "Haziran ayından itibaren gerek dış ticaret dengesinde gerekse cari işlemler dengesinde yaşanan güçlü iyileşmeler de adını dengelenme olarak koyduğumuz bu süreci çok net yansıtmaktadır. Nitekim Mayıs ayında 87.2 milyar dolarla zirve yapan yıllık dış ticaret açığı Ekim ayı itibariyle 67.2 milyar dolar seviyesine, yine Mayıs ayında 58.1 milyar dolarla tepe noktasına ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı da son 3 ayda verdiğimiz Kasım ve Aralık'taki sinyaller bu güçlü cari fazlanın devam edeceği etkisiyle birlikte Ekim ayıyla birlikte 39.4 milyar dolara gerilemiştir. Dün de ifade ettim bu istikamette devam ettiği sürece biz 30 milyar doların altına inmeye başlıyoruz. Bunun yine altını çiziyorum toplam bir küçülme olarak değil köpüğün alınması, ithalattaki köpüğün azalması ihracat ve üretim noktasındaki artışla bu dengelenmeyi yaşamak, önemli olan bu. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı benzer örneklerden ayrışan en önemli noktalardan bir tanesi bu” ifadelerini kullandı.

“Daha yeni başladık”

2019 yılında da çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bakan Albayrak, “Daha yeni başladık. Rehavet sıfır. Biz bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu kısa orta uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, bir yolculuğun ilk adımı. 2019 daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres. Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi yine altını çizerek söylüyorum disiplinden, sıkı maliye politikasından taviz vermeden güçlü bir bütçe performansıyla 2019'u da yöneteceğiz” dedi.

Ekonominin gelişmesinde genç iş gücünün önemini vurgulayan Bakan Albayrak, "Gençlerin iş gücüne katılımlarının sağlanması ve becerilerinin arttırılması için hem genç istihdamı hem de genç girişimciliği destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin bölgesel ve küresel rekabet ortamındaki en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Bir taşla iki kuş. Yıllarca rahmetli Özal'ın bahsettiği orta direk felsefesini ilk defa hayata geçirmiş bir iktidar olarak yüzde 20'lerden, 30'lardan yüzde 50'lere 60'lara çıkardığınız bir orta sınıfı hem iç reel tüketim ekonomisine dayalı dinamik bir hayata kavuşması için önemli bir dönüşüm ortaya konuldu. Hem de bunun yetenekli, yetişmiş, öz güvenli, rekabetçi bir genç iş gücüne dönüşmesi ortaya konulmuş oldu. 15 yıl önce kadınlarımızın iş gücüne katılım oranları yüzde 30'lardan bugün yüzde 40'lara daha da artıyor daha da artması lazım. Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü arttıracak, kırılganlıklarımızı azaltacak, katma değer zincirinde Türkiye'nin ekonomik olarak yükselmesini sağlayacak, iş gücü verimliliğini yükselterek dışa bağımlılığımızı azaltacak politika setlerini hayata geçirmeye başladık, devam edeceğiz, çok daha güçlü bir şekilde bunları destekleyeceğiz” diye konuştu.

“Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor”

Değişimin önemini vurgulayan Bakan Albayrak değişimin hepimiz için gerekli olduğunu söyleyerek, “Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor. Kurumlar değişiyor. O zaman bizler de değişeceğiz. Değişmemiz lazım. Türkiye'nin anlı şanlı kurumsal şirketleri yaşanan finansal dalgalanmalarda çok basit finansal enstrümanlarla ilgili kararları almakta hatalar yapmışlar. Eksiklerde bulunmuşlar. Bu resmi okumakta zafiyet göstermişler. Türkiye olarak bu krizlerden güçlenerek çıkıyorsak eğer bu tecrübelerle kurumlarımızı da bu değişime uyduracağız” ifadelerini kullandı.

“Artık iyi oynama değil gol atma dönemi”

Ekonomide ve alt yapı çalışmalarında kaydedilen gelişmelerden sonra artık daha da ileriye gidilmesinin önemini belirten Albayrak, "Artık iyi oynama değil gol atma dönemi. Çok top çevirdik artık skor elde etme dönemi. Türkiye güçlü kamu maliyesi, sağlıklı bankacılık sektörü ve geçtiğimiz dönemde yaşadığı birçok iç ve dış şoka karşı ekonomik anlamda direncini bütün dünyaya ispat etti. Tüm bu yaşanan süreçlerdeki başarının en büyük sahibi bütün bu süreçleri sağduyu ve ferasetle değerlendirip yöneten her zaman olduğu gibi milletimiz oldu Türkiye küresel kırılmaların yaşandığı böyle bir dönemde yeni bir hikaye yazmaya başladı. Onun için tüm paydaşlar olarak farklı kültürden gelebiliriz, siyasi görüşten olabiliriz, bakış açısında olabiliriz ama hepimizin ortak paydası olan aynı gemide olduğumuz ve bu gemi ne kadar güçlü ve sağlam olursa bu fırtınalı denizlerde o kadar sağlam yol alır, hedefe limana o kadar güçlü ulaşır ve bu noktada bu geminin içerisindeki her bir birey olarak hepimiz bu manada kazanırız” şeklinde konuştu.

“Hazine garantili, devlet garantili yüzde yüz tahvil ihracatı başlatıyoruz”

Pazartesi günü Hazine olarak bireysel yatırımcıya dolar ve euro tahvil ihracatının başlatılacağını dile getiren Albayrak, "Hazine garantili, devlet garantili yüzde yüz tahvil ihracatı başlatıyoruz. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek. Sermayesini, parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek. Altın tahvili yapmıştık, tekrar başlıyoruz. Önü açık ve yine güvence altında bu çerçevede bilançoları artık o atıl noktadan kurtarıp hareketlendirmemiz lazım” diye konuştu.

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz

