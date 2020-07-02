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Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı!

Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı!
Bakan Albayrak ihracat verilerini paylaştı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2020 yılı Haziran ayı ithalat ve ihracat rakamları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Haziran ayı dış ticaret verilerimiz iş dünyamıza hayırlı olsun. Normalleşme döneminde dış ticaretimizin eski performansına yeniden kavuşması için çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz" paylaşımını alıntılayan Bakan Albayrak, kendi sosyal medya hesabından, "İhracatımız Haziran'da aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttı. Mayıs'ta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6'ya çıktı. Bu oran altın hariç yüzde 92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" notuyla paylaştı.

Emin Kuvat
 

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