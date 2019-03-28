Bakan Albayrak: 'İlk çeyrek performansımız beklediğimizin ötesinde olumlu devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de gündeme dair önemli gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Bakan Albayrak, seçimden sonraki ekonomik gelişmeler hakkında “8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız. Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız. Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek. Hal yasası ile gıda fiyatları inecek.” diye konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin özellikle Ağustos ayından bugünlere kadar çok önemli mesafe kat ettiğini vurgulayarak, “Çok önemli adımlar attı. Dolayısıyla bu çerçevede bugün itibariyle Türkiye ekonomisi dengelenme adını verdiğimiz yeni ekonomi programında bir dengelenme sürecinden bahsettik biz. Türkiye'nin kırılganlıkları var, cari açıkla ilgili, fiyat istikrarıyla ilgili, bütçe disipliniyle ilgili gibi. Birçok iç ve dış speküle edilmeye ihtimali olan alanlarda bu kırılganlıkları nasıl iyileştirecek, nasıl güçlendirecek savunma mekanizmaları, altyapısı, üstyapısı, değişiklikler, reformlar bu çerçevede kısa, orta, uzun vadeli yol haritasıyla birlikte yapılacaklarla alakalı çerçeveyi belirledik. Bu noktada geldiğimiz husus gerek yılsonu hedefleri gerek 2019 hedefleri açısından bakıldığında benim şahsi olarak beklentimin ötesinde olumlu olarak cereyan ediyor.” ifadesini kullandı.

“2018'de hakikaten zor bir dönem geçirdi Türkiye. Gerek kurda, gerek faizlerde, gerek enflasyonla, gerek bunlarla ilgili mücadelede bütün bu meydan okumalara rağmen yıl sonu bütçe disiplininin sağlanıp sağlanamayacağı süreçlere Türkiye olarak zor bir dönemden güçlü bir performansla zor bir şekilde 2018'i kapamış olduk.” diyen Bakan Albayrak, “2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Bu noktada özellikle belirlediğimiz bu dengelenme politikalarındaki enflasyon çok önemliydi bizim için ve dış ekonominin ayaklarını etkileyen dış ticaretteki ihracat ithalat dengesinde normalleşme süreci, özellikle iç piyasadaki son çeyrekteki daralmanın hızlı bir şekilde, dengeli bir şekilde toparlanmasının nasıl yönetileceği süreciydi. Bu noktada Mart ayını artık kapatıyoruz. İlk çeyrek performansına baktığımızda bu dengelenme süreci benim beklediğimiz ötesinde olumlu şekilde devam ediyor. Bu süreç hızla ilerlerken malumunuz seçime gidiyoruz filan son günlerde yine bir dalgalanma noktasında algılanabilecek ya da farklı speküle edilebilecek gelişmelere dayalı.” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın sorunlarına değinerek, “Belki son 100 yılda bölge coğrafyamızda ilk defa bu kadar tedbirli olmanın yeterli olmadığı, artık teyakkuz halinin tedbirin ötesine geçmesi gereken jeopolitik bir iklimden geçiyoruz. Bölgemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Türkiye olarak biz çok dikkatli teyakkuz halinde, ekonomide de çok tedbirin ötesinde teyakkuz halinde olmamız lazım. Bu çerçevede Türkiye'nin özellikle son dönemde yakaladığı tüm tecrübe edip bağışıklık sistemini güçlendirme noktasında adımların ötesinde yakaladığı bir istikrarlı dengeleme sürecine, içeriden veya dışarıdan, spekülatif ama gerçek, ama şu ama bu şekliyle müdahalelerle etki edebilecek alanlara yönelik Türkiye artık çok daha dikkatli bir süreci geçiriyor. Hepimizin malumu sosyal medyasından, farklı kesimlere kadar, farklı raporlardan şuna buna kadar özellikle ekonomiye dayalı son dönemde bu dengelenme ne kadar olumlu yönde seyrederken özellikle seçime yaklaştığımız bir atmosferde belirli bir noktada bir tansiyonun bir kesim tarafından finans camiasından olabilir, kurumsal bazda olabilir, bireysel olabilir farklı noktalarda baktığımızda tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk.” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin bir devlet olarak artık eskisi kadar kırılgan olmadığını vurgulayan Bakan Albayrak, “Eskisi kadar kolay speküle edilemeyeceğiyle ilgili ben bir test yaşadığını düşünüyorum. Bu testi Türkiye güzel ve olumlu bir şekilde, seçime huzur içinde şu veya bu şekilde birilerinin dediği gibi yaşamayacak şekilde bir tecrübe yaşadığını düşünüyorum.” diye konuştu. Albayrak, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin, “Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş, diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankasının swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu. Borsa bugün dengeli bir gün geçirdi. Dengelenme süreci normal bir şekilde seyrediyor. Türkiye güçlü bir bilanço dönemiyle devam edecek.“ ifadesini kullandı.