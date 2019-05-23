Bakan Albayrak İVME Finans Paketi'ni açıkladı

TARİHİMİZİN EN YÜKSEK CARİ FAZLASI

2018 yılı Mayıs ayında yaklaşık 58 milyar dolara ulaşan cari açık Mart ayı itibariyle 13 milyar doların altına geriledi. Haziran ayından itibaren Türkiye cari fazla vereceğini öngörüyoruz.

TARIM SEKTÖRÜ DESTEKLENECEK ANA SEKTÖRLERDEN OLACAK

Hammadde ve ara malı, makine ile birlikte tarım sektörü de desteklenecek ana sektörlerden olacak. Tarım sektöründe sağlanacak kredilerde seralarda 14 ay yatırımlarda 84 ay olarak belirlendi. Tarımda verilecek krediler yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında belirlenecek.

Tüm bu açıkladığımız paket ülkemize, sektörlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

30 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SAĞLANACAK

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar tl bir finansman sağlamış olacağız. Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak. Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak. Pakete 3 kamu bankasının (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) katılımı gerçekleştirilecek. Makina imalatında ise 150 milyon liraya kadar kredi sağlanacak.