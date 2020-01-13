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Bakan Albayrak: 'Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı'

Bakan Albayrak: 'Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı'
Bakan Albayrak: 'Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke risk priminin 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştığını açıkladı ve ‘’2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız’’ dedi.

Bakan Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada ‘'2 yıllık tahvil faizimiz \%10,72 ile 6 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan \%28,27'lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur.'' ifadelerine yer verdi.

‘'2020'de bunu çok daha ileriye taşıyacağız''

Bakan Albayrak ayrıca ekonomideki iyileşmeye işaret ederek, ‘'Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020'de bunu çok daha ileri taşıyacağız'' dedi.
 

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