İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Albayrak: 'Pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk'

Bakan Albayrak: 'Pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk'
Bakan Albayrak: 'Pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, “Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk”

Ayrıca ülkelerin ikinci çeyrek büyüme oranlarının yer aldığı bir grafik de paylaşan Bakan Albayrak, “Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli” ifadelerine yer verdi.

Utku Şimşek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.