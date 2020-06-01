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Bakan Albayrak: 'Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu'

Bakan Albayrak: 'Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu'
Bakan Albayrak: 'Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu'

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada ''Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu'' dedi.

Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"
Bakan Albayrak: "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!"
 

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