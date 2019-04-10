Bakan Albayrak Reform Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaların merakla beklediği Reform Paketi'ni açıkladı.

Bakan Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

"İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık."

"YEP'te koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019'da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız."

"Kamu bankalarının sermayelerini güçlendireceğiz"

"Kamu bankalarına toplam 20 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek."

"Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız."

"Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak."

Tamamlayıcı emeklilik sistemi

"Artık vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinecekleri kaygısı olmayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemini hızla hayata geçireceğiz. Bireysel emeklilik sistemini yapılandıracağız. Kıdem tazminatı reformunu ele alacağız."

"Enflasyonla mücadelede Tarımda Milli Birlik Projesi Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılacak"

"Verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımız 4 yıl içinde 100 milyona yükseltilecektir."

"Sosyal güvenlik reformu ile SGK'nın aktüeryal dengesi geliştirilecek"

"Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz."

" "Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak."

"Turizm Master planı ile 4 yıl içerisinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm gelirine ulaşma hedefi gerçekleştirilecek."