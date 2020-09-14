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Bakan Albayrak: 'Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı'

Bakan Albayrak: 'Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı'
Bakan Albayrak: 'Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Temmuz'da yıllık bazda sanayi üretiminin %4,4; perakende satış hacminin ise %11,9 arttığını açıkladı.

Bakan Albayrak paylaşımında ''Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi \%4,4; perakende satış hacmi \%11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık \%20,2 yükseldi.'' ifadelerine yer verdi.

TÜİK'te verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 arttı.

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