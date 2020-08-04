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Bakan Albayrak: "Türkiye, Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı"

Bakan Albayrak:
Bakan Albayrak: "Türkiye, Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2020 yılının ikinci yarısının beklenenden daha iyi geçeceğinin sinyallerini verdi. Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Cari denge yılın ikinci yarısında beklentilerimizden de iyi gerçekleşecek: Türkiye Temmuz ayında 15 milyar dolar ihracata ulaştı. Bu, 2020'nin en yüksek seviyesi oldu. Altın hariç karşılama oranı da yüzde 93,9 ile en yüksek değere ulaşıldı. Tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emin Kuvat

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