Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir." dedi.

Berat Albayrak'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Fatih K. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

İrem Demir

Bakan Albayrak'a hakaret eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü kez baba olduğunu duyurduğu Twitter paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ercan B., İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gayrimenkul uzmanı olduğu bildirilen Ercan B. emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Koray Ünlü - Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe