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Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yıllık bazda da büyümeye geçtiğini söyleyerek, "Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız." dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu;

"Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."

 

 

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