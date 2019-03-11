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Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları hakkında açıklama

Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları hakkında açıklama
Bakan Albayrak'tan büyüme rakamları hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Artan ihracat ve turizm gelirleri, büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır" dedi.

2018'deki son çeyrek büyümesinin piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde -3 olduğunu aktaran Albayrak, iç ve dış dengelenmenin sağlandığı bu dönemde cari açık ve enflasyonda düşüş başlattıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Albayrak, tarihin en ciddi spekülatif saldırısının yanında, küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girdiği döneme rağmen, 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durum gerçekleşmediğini kaydeden Bakan Albayrak, sürecin çok kısa sürede atlatıldığını belirtti.

Bakan Albayrak, son çeyrekte görülen daralmaya rağmen, net dış talebin büyümeye yüzde 9,7 puan pozitif katkı sağlamasının, dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin işareti olduğunu aktardı.

Albayrak, son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmelerin, enflasyondaki düşüş trendinin, öncü göstergelerdeki iyileşmelerin, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde 2019 yılında büyümenin, YEP'te öngörüldüğü şekilde seyredeceğine inandığını vurguladı.

2019'a ait güncel verilerin, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığını ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret ettiğini aktaran Bakan Albayrak, "Artan ihracat ve turizm gelirleri, büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır" açıklamasında bulundu.

Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşadıklarını belirten Albayrak, Nisan ayından itibaren yapısal tarafta atılacak adımlarla sürecin daha da güçleneceğini bildirdi.

Albayrak, YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletin refahını yükseltecek politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini aktardı.  

Mevlüt Hasgül

 

 

 


 

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