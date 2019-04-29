Bakan Albayrak'tan 'Ekonomik Güven Endeksi' yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan Nisan ayına ait Ekonomik Güven Endeksi verisine ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmede bulundu. Albayrak, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artan ekonomik güven endeksinin alınan aksiyonlarla artırmaya devam ettiğini belirterek, “Ocak'tan beri süren artış, güçlü toparlanmanın da göstergesi. İnşaallah 2. çeyrekten itibaren uygulayacağımız politikalar ve Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız” ifadelerini kullandı.