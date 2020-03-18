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Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması

Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması
Bakan Albayrak'tan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz. 100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

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