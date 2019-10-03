Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ""İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık. Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında \%25 seviyesindeki TÜFE'de ve \%45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık. Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda \%5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve SonundaKazanacağız." dedi.

İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık.



Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında \%25 seviyesindeki TÜFE'de ve \%45 seviyesindeki ÜFE'de tek haneyi yakaladık. pic.twitter.com/kYr9yeQDIM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 3, 2019