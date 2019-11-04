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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyondaki düşüşe ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak hedeflerin tutturulacağını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak; ''Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız'' dedi.

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