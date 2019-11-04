Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak; ''Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız'' dedi.

Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız. pic.twitter.com/WHR0kCM2e1 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 4, 2019