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Bakan Albayrak'tan Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı!

Bakan Albayrak'tan Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı!
Bakan Albayrak'tan Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. "Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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