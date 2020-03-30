Bakan Albayrak'tan Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. "Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.



Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NXVyqxjfwD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020