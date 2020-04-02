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Bakan Albayrak'tan Kur'an Kursu öğreticilerini ilgilendiren açıklama

Bakan Albayrak'tan Kur'an Kursu öğreticilerini ilgilendiren açıklama
Bakan Albayrak'tan Kur'an Kursu öğreticilerini ilgilendiren açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen meslek gruplarının taleplerinin, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile yerine getirdiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir açıklama daha yaptı. Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kur'an Kursu öğreticilerine müjdeyi veren Albayrak, “Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat

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