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Bakan Albayrak'tan 'Yeni Ekonomi Programı' açıklamaları

Bakan Albayrak'tan 'Yeni Ekonomi Programı' açıklamaları
Bakan Albayrak'tan 'Yeni Ekonomi Programı' açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin 2021-2023 yıllarını kapsayan üç yıllık yol haritasını belirleyecek Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

''Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi'' dedi.

"Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz."

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"Yeni Ekonomik Programımızın (YEP) ana temalarını Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi olarak belirledik."

"Yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

"İşsizlik oranının, kademeli azalarak 2023'te yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

''Yeni Ekonomi Programı'nda büyüme hedefleri, 2021 için yüzde 5,8, 2022 ve 2023 için yüzde 5 oldu''

"Yıl sonunda 12.4 milyar dolar cari fazla vermeyi öngörüyoruz. Karadeniz'deki keşifle enerji ithal eden değil ihraç eden bir ülke olunca bu cari dengemize olumlu katkı yapacak" dedi.

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