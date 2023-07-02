Bakan Bak'tan 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. Mücadeleleri ve azimleriyle dünya üçüncüsü olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum. ”

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