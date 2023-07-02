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Bakan Bak'tan 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı

Bakan Bak'tan 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı
Bakan Bak'tan 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri’ni yenerek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımını yayımladığı mesaj ile tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Macaristan'da düzenlenen Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan Basketbol FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında karşılaştığı Amerika Birleşik Devletleri'ni mağlup ederek bronz madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. Mücadeleleri ve azimleriyle dünya üçüncüsü olan ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimin başarılarının devamını diliyorum. ”

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