Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik mesajı

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 9. gününde Okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney'i kutluyorum. 71 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Tuğrulhan Erdemir'i de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı tebrik ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.