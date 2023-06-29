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Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik mesajı

Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik mesajı
Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden milli boksör Tuğrulhan Erdemir için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 9. gününde Okçulukta erkekler makaralı yayda bronz madalya kazanan Emircan Haney'i kutluyorum. 71 kiloda ülkemizi temsil eden milli boksörümüz Tuğrulhan Erdemir'i de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı tebrik ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

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