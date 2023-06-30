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Bakan Bak'tan Para Taekwondo Milli Takımı'na tebrik

Bakan Bak'tan Para Taekwondo Milli Takımı'na tebrik
Bakan Bak'tan Para Taekwondo Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası'nda 4’ü altın, 1’i gümüş ve 2’si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan Para Taekwondo Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Fransa'nın Montargis kentinde yapılan Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan Para Taekwondo Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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