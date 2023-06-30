Bakan Bak'tan Para Taekwondo Milli Takımı'na tebrik

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa'nın Montargis kentinde yapılan Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası'nda 4'ü altın, 1'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan ve takım halinde şampiyon olan Para Taekwondo Milli Takımımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Organizasyonda mücadele ederek madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”

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