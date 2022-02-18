Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu

Bakan Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın 4'ü ithal, 9'u imal toplam 13 ilaç için listeye ilave kararı verildiğini açıkladı. İlaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini bildiren Bilgin, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” dedi.

13 ilacın geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu. Bu ilaçlardan 1'i insan immunoglobulini, 1'i hemofili ilacı ve 1'i kanser, 1'i ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup, 1'i antibiyotik, 1'i enteral beslenme ürünü, 1'i genel anestezik, 1'i zehirlenme tedavisi ilacı, 1'i parenteral antibiyotik, 1'i eklem ve kas ağrısında kullanılan topikal ilaç, 1'i topikal antifungal, 1'i topikal antiviral, 1'i yanık tedavisinde kullanılan ilaçtan oluşuyor.

Mevlüt İşli