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Bakan Bilgin: 'Alparslan Türkeş'i rahmetle, minnetle anıyoruz'

Bakan Bilgin: 'Alparslan Türkeş'i rahmetle, minnetle anıyoruz'
Bakan Bilgin: 'Alparslan Türkeş'i rahmetle, minnetle anıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Milliyetçi Hareket’in kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 26. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:
“Hem Türkiye hem de dünya Türklüğü için ömrü boyunca mücadele vermiş; milletimizin birliğini, şahsiyetini, değerlerini, inancını ve istiklalini her daim müdafaa etmiş; Milliyetçi Hareket'in kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle, minnetle anıyoruz”

Kemal Diri

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