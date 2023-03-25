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Bakan Bilgin: 'Bayram ikramiyesini yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz'

Bakan Bilgin: 'Bayram ikramiyesini yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz'
Bakan Bilgin: 'Bayram ikramiyesini yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bayram ikramiyesini yüzde 82 zamla 2 bin TL’ye yükseltiyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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