İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyon tahribatından koruyacağız

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyon tahribatından koruyacağız
Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyon tahribatından koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirten Bakan Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.

Mevlüt İşli
 

İLGİLİ HABER
Bakan Bilgin: &quot;Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak&quot; Bakan Bilgin: "Gençler için yeni istihdam programı başlattık, gençler üretimle tanışacak"
İLGİLİ HABER
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz Bakan Bilgin: '3600 ek gösterge çalışmasını mayıs ayında bitireceğiz'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.