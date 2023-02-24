İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Bilgin: 'Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim, acımız büyük'

Bakan Bilgin: 'Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim, acımız büyük'
Bakan Bilgin: 'Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim, acımız büyük'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremlerde 34 çalışma arkadaşını kaybettiğini açıklayarak, “Acımız büyük” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük. Bugüne kadarki emekleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza çok şey katmışlardı. Allah vefat eden personelimize ve tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.