Bakan Bilgin: 'EYT çalışmamız son aşamasında, tamamladık diyebilirim'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti. Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel konusuyla ilgili, "Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a henüz sunulmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" dedi.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

EYT ile ilgili çalışmaların tamamlandığını söyleyen Bilgin, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını sözlerine ekledi.

Hülya Keklik





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