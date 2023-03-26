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Bakan Bilgin: 'Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz'

Bakan Bilgin: 'Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz'
Bakan Bilgin: 'Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkartacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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