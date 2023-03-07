Bakan Bilgin: 'Geçici işçiler sorununu çözmek üzere Meclis'e intikal ettirdik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu'nun (UAMİF) 10'uncu Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Konferansta konuşma yapan Bilgin, kamu işçileriyle ilgili sürdürülen toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmalarının deprem nedeniyle askıya alındığını söyledi ancak bunu hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştireceklerini de dile getirdi.

"Geçici işçiler sorununu çözmek üzere Meclis'e intikal ettirdik"

Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçi sorununun çözümü için yasal sürecin başladığını söyleyerek, "Kamuda geçici işçiler sorunu vardı. Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Çalışmayı Meclis'e intikal ettirdik. Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

"Ücretlileri ve emekçileri korumak için sosyal politika tedbirleri ortaya koymak bizim birincil görevimiz"

Enflasyonun tahribatını en fazla ücretlilerin hissettiğini dile getiren Bilgin, "Ücretlileri ve emekçileri korumak için sosyal politika tedbirleri ortaya koymak bizim bu süreçlerde birincil görevimiz. Bu tedbirler arasında da ilk sıralarda, toplu iş sözleşmesi ve asgari ücret mekanizması geliyor. Depremin ardından da aynı şekilde sosyal politika uygulamalarını arka arkaya devreye soktuk. Önce kısa çalışma ödeneğini bir kalkan olarak uygulamaya başladık. Kısa çalışma ödeneğine şartları tutmayanlar için nakdi ücret desteği imkanını başlattık. Yine bölgede işsiz olan ailelerin çalışmak isteyen bireylerine asgari ücret düzeyinde bir gelir sağlayan Toplum Yararına Çalışma Programı'nı (TYP) uygulamaya koyduk. Bir ay içerisinde yaklaşık 25 bin kişiyi kapsayan bu uygulamayı 50 bin kişiye kadar çıkartmayı planlıyoruz. Bunu program haline getirdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da geçici işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili yasal sürecin başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise işçi sınıfının sorunlarının çözümünün uluslararası birlik ve örgütlü mücadeleden geçtiğini belirterek, bunun için işçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde birliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Kemal Diri

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