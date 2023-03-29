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Bakan Bilgin: 'Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak'

Bakan Bilgin: 'Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak'
Bakan Bilgin: 'Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bilgin paylaşımında güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun.”

Kemal Diri

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