Bakan Bilgin, Karadağ Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Adroviç ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretleri çerçevesinde Türkiye'ye gelen Karadağ Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Admir Adroviç ile görüştü. Mevkidaşını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Bilgin, iki ülke arasında köklü ve dostane ilişkiler bulunduğunu belirtti. Görüşmede, iki ülke arasında 2015 yılında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 2012 yılında imzalanan ve iki ülke arasında çalışma, sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında iş birliğini öngören anlaşmanın daha etkin bir şekilde uygulanarak iki Bakanlık arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi yönünde mutabık kalındı. Ziyarette Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç de yer aldı.

Kemal Diri

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