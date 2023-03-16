Bakan Bilgin: 'Kemik içi implantta ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.