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Bakan Bilgin: 'Kemik içi implantta ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı'

Bakan Bilgin: 'Kemik içi implantta ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı'
Bakan Bilgin: 'Kemik içi implantta ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutarının 750 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Sağlık Sigortalılarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen tutarlar Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında arttırıldı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza kemik içi implantta her implant için 90 TL olarak ödenen tutar 750 TL'ye çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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