Bakan Bilgin: 'Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere 72 milyon lira hibe desteği sağladık'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada, “Eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için 2014 yılından bu yana 2 bin 168 projeye 72 milyon lira tutarında destek verdik. Eski hükümlüleri çalışma hayatında desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Bilgin, Engelli Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon'un 2021 yılı 1. toplantısında alınan kararlar gereğince 352 projeye 19,7 milyon lira desteğin daha sağlanacağını bildirdi. Bu desteğin 3,1 milyon lirası eski hükümlüler için ayrıldı. Sağlanan bu destek ile eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanmasına ve mesleki eğitime yönelik projeler finanse ediliyor.

Mevlüt İşli