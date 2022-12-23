Bakan Bilgin: '(Memur maaşları) Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), vergi dilimleri ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İşçilerimizin büyük çoğunluğu asgari ücretten memnun"

İşçilerin büyük çoğunluğunun asgari ücretten memnun olduğunu ifade eden Bilgin, “Enflasyonu bir tarafa bırakalım, bu talepte bulunan arkadaşlarımız, sendikacılarımız çok kıymetli iş yapıyorlar. Asgari ücret talep ederken kendilerinin yaptıkları toplu sözleşme asgari ücret sözleşmesi değil. Türkiye'deki açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi tartışmalar büyük çoğunluğu bilim dışıdır. Bilimsel araştırma mantığına dayanmamaktadır. Bizim belirlediğimiz asgari ücret büyük işçilerin büyük çoğunluğu tarafından makul bulunmuş, değerli bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç olursa geçen sene gibi ara zam yapılabiliriz”

Bakan Bilgin, ihtiyaç halinde geçen sene gibi bir ara zam yapılabileceğini belirttiği konuşmasında “Enflasyon kontrol altına alındı. Bir an önce önümüzdeki yılsonunda yüzde 20'lere düşeceğini tahmin ediyoruz. Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

"Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz"

Memur maaşları hakkında konuşan Bilgin, “Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz” dedi.

"Maliye Bakanlığı vergi dilimleri için çalışma yapıyor"

Vergi dilimleri için çalışma yapıldığını belirten Bilgin, “Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor. Maliye Bakanımız bunu açıkladığı zaman çok önemli etkisi olacak. Kamu çalışanların ücretlerini çok rahatlatacak. 'Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz' eleştirileri ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

"8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler EYT'yi kapsamayacak"

1999'dan sonra işe girenlerin EYT kapsamında olmadığını söylenen Bilgin, “EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz” ifadelerini kullandı.

"EYT'de yaş sınırı çalışmalar tamamlandıktan sonra belli olacak"

EYT için yaş sınırına henüz karar verilmediğini belirten Bakan Bilgin, “Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var, diyor. Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Son durumu 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim"

EYT çalışmalarının 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini ifade eden Bilgin, “Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer” dedi.

"Kısmi emeklilik koşuları aynen devam edecek, değişiklik yok"

Kısmi emeklilik koşullarında değişiklik olmadığını belirten Bilgin, “1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor, o günkü şartlarda emekli olacak. Kısmi emeklilik koşulları da aynen devam edecektir. O insanlarımız rahat olsun, onların programında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İşverene sosyal güvenlik destek priminde indirim yapacağız"

İşverenlere kıdem tazminatı konusunda sosyal güvenlik desteği verileceğini ifade eden Bilgin, “EYT'lilerle ilgili sadece kamuya maliyeti konuşuluyordu. Proje yürüyor, bitmek üzere hissedilince işverenler endişeye kapıldı, odalar, işveren kuruluşları harekete geçti. TİSK yöneticileriyle görüştüm. Onları tek tek dinledim. Söyledikleri şu; nitelikli işçilerimiz var, yüksek ücret alıyorlar. Bunların bizimle devam etmesini istiyoruz. Kıdem tazminatları alıp gitmeye kalkarlarsa yoğunlaşma olur dediler. İşverenler kıdem tazminatlarını belli miktarını vergiden düşüyorlar. Eğer işveren işçisine 'sen benim için önemlisin, değerlisin, kıdem tazminatını vereyim, çalışmaya devam et' derse, biz ona sosyal güvenlik desteği vereceğiz. Sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim yapacağız” dedi.

Musa Enes Aksakal

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