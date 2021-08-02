İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'

Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'
Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını erteliyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yaşayan iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, 28 Temmuz'da Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz'da Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini ve bu yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatarak, yangınlardan etkilenen iş yeri sahipleri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının erteleneceğini açıkladı.

"Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimleri için her türlü tedbiri aldık"

Bakan Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaca erişim konusunda gerekli tedbirlerin de alındığını açıkladı. Kronik hastalığı bulunanların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Bilgin, yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Ayrıca evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini belirten Bilgin, yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mevlüt İşli
 

İLGİLİ HABER
Denizlideki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Denizli’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
İLGİLİ HABER
Sütçülerdeki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi Sütçüler’deki yangında 15 ev zarar gördü, 10 kişi dumandan etkilendi
İLGİLİ HABER
Alevlerle savaştı, geçit vermedi Alevlerle savaştı, geçit vermedi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.