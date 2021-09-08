Bakan Bilgin: 'Sene sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecektir'

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Bağlı İşyerlerine İlişkin 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Bilgin, “Biz bu sene sadece işçilerimizle değil memurlarımızla da toplu sözleşme yaptık. Kümülatif olarak yaklaşık 32 oranında artışlar gerçekleştirdik. Birçok sosyal güvenlik sorununu ek gösterge sorununu çözmek için bir süreç başlattık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesi sorununu çözeceğiz. Sözleşmeliler sorunu var onu çözeceğiz. Bunu da bir takvime bağladık. Kayıt altına aldık. Önümüzde sorunlar var fakat bu sorunları çözdükçe güçlenecek bir Türkiye var” dedi.

Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7.7 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Bilgin, “Türkiye şimdi 21.7 büyüdü. Tabi bunun içinde baz etkisi var fakat Türkiye'nin gerçekleştirdiği büyüme reel büyüme yaklaşık yüzde 10'un üzerindedir. Bu sene sonunda Türkiye yüzde 10 civarında büyüyecektir. Bu Türkiye'nin gücüdür, çalışanlarının gücüdür. Türkiye'nin başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Sadettin Aliusta - Oğuzhan Halil Özbek