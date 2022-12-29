Bakan Bilgin: 'Süreç aşama aşama ilerleyecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili sorulara cevap verdi. EYT'de sürecin nasıl işlediğini açıklayan Bilgin, “Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis'e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık” ifadelerini kullandı.

“EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9"

EYT'lilerin yaş ortalamasının 49.9 olduğunu belirten Bakan Bilgin, “Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Yani artık 38 yaşında 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil"

SGK'nın borcu olmadığını söyleyen Bilgin, “SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97” ifadelerini yer verdi.

"SGK kuyruğuna gerek yok, başvurular e-Devlet'ten"

Kuyrukların oluşmasına gerek olmadığını söyleyen Bilgin, “Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmelilerin kadroya geçişi Meclis'te”

Sözleşmeli personellerin kadroya geçişi için çalışmanın Meclis'te olduğunu söyleyen Bilgin, “Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu” dedi.

“Kıdem tazminatı doğrudan verilmesi yönünde görüşümüz var”

Kıdem tazminatlarının ödenmesi için Maliye Bakanı ile görüştüğünü ve doğrudan işçiye verilmesi yönünde görüşü olduğunu belirten Bakan Bilgin, “İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı” ifadelerini kullandı.

"EYT'nin maliyeti 100 milyar lira"

EYT'nin maliyeti hakkında konuşan Bilgin, “100 milyarın üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu” şeklinde konuştu.

"Eksik prim günü borçlanması yok"

Eksik prim günü için doğum, askerlik gibi istisnai durumlar haricinde borçlanma olmayacağını ifade eden Bilgin, “Borçlanma konusunda büyük bir yanlışlık var. Mevcut yasal durumda 8 Eylül 1999 öncesi çekilecek istisnalar doğum, askerlik gibi durumlar. Eksik prim günü borçlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bin lira eksikse bin lira yatacak öyle olacak” ifadeleri kullandı.

Musa Enes Aksakal



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