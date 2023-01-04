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Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ile görüştü

Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ile görüştü
Bakan Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının güncel konuları değerlendirildi. Asgari ücret işveren desteğinin ele alındığı görüşmede Bakan Bilgin, küçük-orta işletmeleri korumak için tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren taleplerini dinledi.

Kemal Diri
 

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