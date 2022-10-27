Bakan Bilgin: 'Türkiye 250 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru devam ediyor'

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amacıyla düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı'nın 2'nci günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla devam etti. Konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Müsteşar Laurent Guırkınger ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da katıldı.

Konferansta bir konuşma yapan Bakan Bilgin, “Türkiye geç sanayileşmiş bir ülkedir. 19. yüzyılı esas alırsak 20. yüzyılın ilk yarısında da bazı çabalarımız olmasına rağmen sanayileşme konusundaki yoğun çabaların görünür somut ürünler verdiği dönem 1950'den sonra bilhassa da 70'li yıllarda artarak ilerlediği bir zamana rastlamaktadır. Geç sanayileşmiş olmanın bir sonucu dünyayla yarışmada teknoloji ve bilgide geriden başlıyorsunuz. Ama son yıllarda bu konuda birçok engeli hızla aşamaya başladı. Bugün üniversitelerimizde dünya çapında bilim adamlarımız ve edebiyatçılarımızın olduğu ve her alana Nobel ödülü alacak insanlarımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu bir anlamda zincirin kırıldığı, geri kalmışlık tartışmalarının geride bırakıldığını gösteriyor. Yani sanayileşme sürecinde ileriye doğru gidiyoruz” dedi.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.