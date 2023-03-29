Bakan Bilgin'den 'Asgari Ücret Zammı' açıklaması

Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Asgari ücrete ara zam beklentisi dile getirilerek yöneltilen soruya Bakan Bilgin, “Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz ama temmuzda yeniden değerlendiririz” cevabını verdi.

“Artıştan 10 milyon insan etkilenecektir”

Bakan Bilgin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenizde emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusu ele alındı mı?” sorusu üzerine, “Türkiye tarihinde geçmişe dönük bakıldığında ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarttık. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenlemedir ve bu artıştan 10 milyon insan etkilenecektir” dedi

Oğuzhan Halil Özbek - Mehmet Kalay

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