Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ak Parti il başkanlığını ziyaretinde basın mensuplarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmalarla ilgili sorulan bir soruya; “Bu ayın sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar çözülüyor. Eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu emeklilerimiz şimdi hemen müracaat ediyorlar dosyası bulunuyor. Dijital ortama taşınıyor. Dijital ortama taşınmamış dosyalar var. Bir çok sorun var onların toplu değerlendirmesini yapacağız. Verilerin ortaya çıkmasından sonra o zaman da bu sorunun nasıl çözüleceği dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi çok zaman kalmadı, zaten bugün ayın 17'si ayın sonuna kadar onu inşallah yüce meclise intikal ettirecek hale getireceğiz” diye cevap verdi.

Asgari ücret görüşmeleriyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, “Önümüzdeki günlerde Salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. Bundan sonra asgari ücretin müzakaresinde bir uzlaşmaya varılacağını umuyorum. Milletimizin beklediği emekçilerimizin beklediği işverenlerimizin ödeyebileceği ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Asgari ücreti devlet vermez işverenler verir. İşçileri koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de temel fonksiyonumuz budur. Bir çok sorunu çözdük, bunu da çözeceğiz. Asgari ücret konusunda da Salı gününden sonra olumlu bir haberini paylaşacağız. Toplumumuzu emekçilerimizi koruyan onların hayat şartlarını aşamalarına katkı sağlayacak bir ücret seviyesinde. Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Daha bir çok sorunda karşılaştık 2 yılda 3600 göstergesi, kamu çalışanları vardır ek gösterge sorununu çözdük o da ocaktan itibaren uygulamaya geçecek. Bir çok uygulama yaptık sorunlar çözülmek içindir. Önümüzde de çözülecek başka sorunlar duruyor. Emekçilerimizin nefes alacağı bir seviyede işverenlerimizin de ödeyebilecekleri bir rakamda işverenleri biraz zorlarız, ödeyebilecekleri rakama getiririz” dedi.

Bakan Bilgin emekli maaşları konusunda ise “Biz emeklilerimizle ilgili her yıl aralık ayında tamamlıyoruz. Bu senede çalışmamızı aralık ayında tamamlayacağız. Enflasyon karşısında onları mağdur etmeyecek enflasyonun etkisin ortadan kaldıracak düzenlemeyi sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız onu da açıklayacağız.

Şimdi onunla ilgili muhtemelen bir yanlış bilgi var onu düzelteyim en düşük maaş denilen 3500 lira onu yeniden düzenleyeceğiz. Onunla ilgili bilgi yanlış en düşük maaş şöyle oluyor doğrudan pirim yatırmamış olanlar eksik prim yatırmış olanlar, eski bağ-kur dediğimiz sistemin içerisindeki düzenlemeler çerçevesinde. Onlarda emeklilikten istifade etsin diye onlara imkan verilmiş borçlanmışlar, bankalardan kredi almışlar vesayire. Bunların sayıları 300 - 350 bin civarında şu anda. Bunların maaşları aslında çok düşük. Krediyle borçlanarak yaptıkları emeklilik hakkından dolayı kimse emeklilik sistemi dışında kalmasın diye katkı yapmış ama çalışanların içerisinde prim gün sayısını tamamlamış olanların içerisinde böyle bir rakam yok” şeklinde konuştu.

M.Ertuğrul Polat



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