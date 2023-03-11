Bakan Bozdağ açıkladı: 'Kurulacak olan konteyner kentte alt yapı çalışmaları tamamlandı'

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte Diyarbakır'da yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları tamamlanırken, depremzedeler ve evi ağır hasarlı olan vatandaşların yeni yapıları inşa edilinceye kadar geçici olarak 621 adet konteynerin kurulacağı Talaytepe Ağız ve Diş Hastanesi karşısındaki boş arazide alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Konteyner kentin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kurulacak olan konteynerlerin geçici süreliğine vatandaşa teslim edileceğini aktardı.

Vatandaşların yaptığı müracatlar çerçevesinde belirlenen kurallara göre hak sahiplerini konteynerlere yerleştirileceğini ifade eden Bozdağ, “Diyarbakır konteyner kentin alt yapı çalışmaları tamamlanmış durumda. Hep beraber biraz önce gezdik. Sizler de görüyorsunuz. 621 adet konteyner buraya yerleştirilecek. Şuanda konteynerlerin gelmesini bekliyoruz. Konteynerler da en kısa sürede gelecek ve hızlıca biz burada konteynerleri yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaptığı müraacatlar çerçevesinde belirlenen kurallara göre hak sahiplerini konteynerlere yerleştireceğiz. Konteynerler tabi çadırlara göre daha rahat bir barınma imkanı sunuyor. O yüzden Diyarbakır da ki hemşerilerimizin bu ihtiyacını da bu vesileyle gidermiş olacağız” dedi.

Diyarbakır'da vatandaşların yıkılan, yıkılacak olan konutlarını ve iş yerleriyle ilgili planlamaların tamamlandığını belirten Bozdağ, “Tabi bunlar daha önce de ifade ettim, geçici bir süre barınmak maksadıyla yaptığımız evler. Esas olan kalıcı konutlara geçimi sağlamaktır. Diyarbakır'da da vatandaşlarımızın yıkılan, yıkılacak olan konutlarını ve iş yerleriyle ilgili planlamaları da tamamlandı. Yerleri de belirlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, AFAD hep beraber burayla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. İnşallah Diyarbakır'ımız da yıkılmış ve ağır hasar, diğer nedenlerle zaruri olan binaların tamamında oturan vatandaşlarımıza konutları bir yıl içerisinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımız daha güvenli, depreme karşı dirençli, standartları yüksek, zemini sağlam bir konutta ve çevrede yaşama imkanı bulacaktır. Her zaman ifade ettik. Biz milletimize bu anlamda verdiğimiz sözleri hep yerine getirdik. Daha önceki depremlerde Van'da, Bingöl'de, Tunceli'de, Malatya'da, İzmir'de diğer yerlerde yıkım sonrası nasıl gereğini millet, devlet el ele yaptıysak hükümetimiz verdiği sözü taahhüt ettiği vakitten de önce yerine getirdiyse, Diyarbakır'da da hemşerilerimize diğer deprem yaşayan yerlerde olduğu gibi sözümü tutacağız” ifadelerine yer verdi.

“Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli konutlar aktaracağız”

Yapılacak olan konutların hızlı bir şekilde tamamlanıp vatandaşa teslim edileceğini söyleyen Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: “İnşallah bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı daha güvenilir konutlara aktarmış olacağız. İnşallah yeniden onların umutlarının yeşerdiği, daha güvenli bir hayatı kendilerine sunmuş olacağız. Diyarbakır bu anlamda hazırlıklarını tamamlayan, alt yapı planlamalarını yapan ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, TOKİ ve AFAD'ımızın çalışmalarına esas teşkil eden bütün bilgileri, verileri hazırlıkları tekemmül ettirmiş illerimizin başında. İnşallah bu ay içerisinde ihalesi yapılacak epeyce konut ve köylerde yapılacak yerlerimiz var. Bunlarla beraber hızlıca devreye gireceğiz ve Diyarbakır'ımız da bundan istifade edecek.”

Muhammet Hüseyin İçli

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