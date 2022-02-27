Bakan Bozdağ bakanlığa 12 bin 823 personel alınacağını açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart'ta başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı, adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanların 1 Mart tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

Oğuzhan Halil Özbek

