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Bakan Bozdağ: 'Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır'

Bakan Bozdağ: 'Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır'
Bakan Bozdağ: 'Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin’de meydana gelen kazaya yönelik Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de meydana gelen trafik kazası sebebiyle Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatıldığını duyurdu. Bozdağ paylaşımında, “Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz

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